Встреча на Припяти. Украина едет на переговоры с Россией: все подробности

16:16 Народный депутат СН Федор Вениславский в эфире "Украина 24" заявил, что украинская делегация уже отправилась на переговоры и может быть они уже начались.

По его словам, от Украины на переговорах будут представители Офиса президента и МИД.

Встреча на Припяти

Как сообщается в Тelegram Зеленского, в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко они договорились о встрече делегаций Украины и России.

Встреча делегаций без предварительных условий состоится на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

"Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Отметим, ранее Александр Лукашенко предложил Минск как площадку для переговоров Украины и России. Украина не поддержала такое предложение и президент Владимир Зеленский объяснил такую позицию тем, что Украине не будет вести переговоры в той стране, с территории которой на Украину летят ракеты. При этом Зеленский и представители ОП неоднократно подчеркивали, что Украина готова к переговорам, но в нейтральном месте. Российская же сторона заявляет, что Украина якобы от переговоров отказывается. При этом, российская сторона сегодня приехала в Гомель для переговоров.

Война в Украине

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в Украине. Таким образом он фактически объявил войну Украине и в тот же день Россия начала обстреливать украинские города. В Украине введено военное положение, во многих городах введен комендантский час. В частности в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантский час с запретом на выход на улицу ввели с вечера субботы до утра понедельника.

Уже четвертые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор агрессору. К примеру, в Харькове, где сегодня заметили российскую технику, сообщают, что военные РФ сдаются в плен местным властям. По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские военные не имеют связи с командованием и не знают, что им делать дальше. Взятые в плен солдаты заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".