UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина досрочно вышла в финальную часть женского Евро по волейболу

Фото: женская сборная по волейболу (facebook.com/CEVolleyball)
Автор: Юлия Бойко

Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в финальную часть женского Евро-2023. Сегодня украинская команда обыграла сборную Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию волейбола.

Чемпионат Европы-2023. Квалификация. Группа С

Португалия - Украины - 0:3 (21:25, 16:25, 11:25)

Таким образом после трех побед в первых матчах квалификационного турнира украинки получили возможность досрочно выйти в финальную часть Евроволея-2023.

Напомним, ранее мужская сборная обыграла Пуэрто-Рико и вышла в плей-офф волейбольного ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол