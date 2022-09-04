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Украина досрочно вышла в финальную часть женского Евро по волейболу

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Киев, Воскресенье 04 сентября 2022 22:14
Украина досрочно вышла в финальную часть женского Евро по волейболу Фото: женская сборная по волейболу (facebook.com/CEVolleyball)
Автор: Юлия Бойко

Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в финальную часть женского Евро-2023. Сегодня украинская команда обыграла сборную Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию волейбола.

Чемпионат Европы-2023. Квалификация. Группа С

Португалия - Украины - 0:3 (21:25, 16:25, 11:25)

Таким образом после трех побед в первых матчах квалификационного турнира украинки получили возможность досрочно выйти в финальную часть Евроволея-2023.

Напомним, ранее мужская сборная обыграла Пуэрто-Рико и вышла в плей-офф волейбольного ЧМ-2022.

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