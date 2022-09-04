Україна достроково вийшла до фінальної частини жіночого Євро з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу достроково вийшла до фінальної частини жіночого Євро-2023. Сьогодні українська команда обіграла збірну Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію волейболу.

Чемпіонат Європи-2023. Кваліфікація. Група З Португалія - Україна - 0:3 (21:25, 16:25, 11:25) Таким чином після трьох перемог у перших матчах кваліфікаційного турніру українки отримали можливість достроково вийти до фінальної частини Євроволею-2023.