Украина должна выплатить российскому оппозиционеру компенсацию, - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру Леониду Развозжаеву, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, суд признал Украину виновной в нерасследовании похищения в 2012 году российского оппозиционера на территории Украины. ЕСПЧ обязал выплатить Развозжаеву 4 тысячи евро компенсации.

Также ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на свободные публичные собрания, и постановил, что РФ обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, а Удальцову 9 тысяч евро компенсации.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российская власть нарушила права двух активистов на свободные публичные собрания, а также нарушила их права, задержав их с нарушениями закона и заставив их отбывать тюремные сроки далеко от дома.

Развозжаев ранее заявлял, что агенты спецслужб РФ похитили его в 2012 году в Украине, где он намеревался просить убежища, а потом привезли в Россию, где его арестовали и судили. Он вышел из колонии в 2017 году, отбыв срок в 4,5 года.

В государственной миграционной службе Украины заявляли, что он не просил убежища.