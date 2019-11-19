Украина должна выплатить российскому оппозиционеру компенсацию, - ЕСПЧ

Фото: Леонид Развозжаев (RFE/RL)

ЕСПЧ также признал, что российские власти нарушили права этих активистов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру Леониду Развозжаеву, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, суд признал Украину виновной в нерасследовании похищения в 2012 году российского оппозиционера на территории Украины. ЕСПЧ обязал выплатить Развозжаеву 4 тысячи евро компенсации.

Также ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на свободные публичные собрания, и постановил, что РФ обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, а Удальцову 9 тысяч евро компенсации.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российская власть нарушила права двух активистов на свободные публичные собрания, а также нарушила их права, задержав их с нарушениями закона и заставив их отбывать тюремные сроки далеко от дома.

Развозжаев ранее заявлял, что агенты спецслужб РФ похитили его в 2012 году в Украине, где он намеревался просить убежища, а потом привезли в Россию, где его арестовали и судили. Он вышел из колонии в 2017 году, отбыв срок в 4,5 года.

В государственной миграционной службе Украины заявляли, что он не просил убежища.