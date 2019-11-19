ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина должна выплатить российскому оппозиционеру компенсацию, - ЕСПЧ

Новости » Общество     19.11.2019 - 15:13
Украина должна выплатить российскому оппозиционеру компенсацию, - ЕСПЧ
Фото: Леонид Развозжаев (RFE/RL)

ЕСПЧ также признал, что российские власти нарушили права этих активистов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру Леониду Развозжаеву, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, суд признал Украину виновной в нерасследовании похищения в 2012 году российского оппозиционера на территории Украины. ЕСПЧ обязал выплатить Развозжаеву 4 тысячи евро компенсации.

Также ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на свободные публичные собрания, и постановил, что РФ обязана выплатить Развозжаеву 11 тысяч евро, а Удальцову 9 тысяч евро компенсации.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российская власть нарушила права двух активистов на свободные публичные собрания, а также нарушила их права, задержав их с нарушениями закона и заставив их отбывать тюремные сроки далеко от дома.

Развозжаев ранее заявлял, что агенты спецслужб РФ похитили его в 2012 году в Украине, где он намеревался просить убежища, а потом привезли в Россию, где его арестовали и судили. Он вышел из колонии в 2017 году, отбыв срок в 4,5 года.

В государственной миграционной службе Украины заявляли, что он не просил убежища.

Украину могут обвинить в давлении на ЕСПЧ из-за действий НАБУ, - правозащитники Агенты НАБУ занимаются слежкой в ЕСПЧ, - правозащитники
Новости Украины ЕСПЧ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь