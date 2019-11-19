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Україна повинна виплатити російському опозиціонеру компенсацію, - ЄСПЛ

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 15:13
Україна повинна виплатити російському опозиціонеру компенсацію, - ЄСПЛ
Фото: Леонід Развозжаєв (RFE/RL)

ЄСПЛ також визнав, що російська влада порушила права цих активістів

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити компенсацію російському опозиціонеру Леоніду Развозжаєву, який відбув термін ув'язнення за так званою "Болотною справою" в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, суд визнав Україну винною в нерозслідуванні викрадення у 2012 році російського опозиціонера на території України. ЄСПЛ зобов'язав виплатити Развозжаєву 4 тисячі євро компенсації.

Також ЄСПЛ визнав, що влада РФ порушила права колишніх "в'язнів Болотної" Сергія Удальцова і Леоніда Развозжаєва на вільні публічні зібрання, і постановив, що РФ зобов'язана виплатити Развозжаєву 11 тисяч євро, а Удальцову 9 тисяч євро компенсації.

ЄСПЛ дійшов висновку, що російська влада порушила права двох активістів на вільні публічні збори, а також порушила їх права, затримавши їх з порушеннями закону і змусивши їх відбувати тюремні терміни далеко від дому.

Развозжаєв раніше заявляв, що агенти спецслужб РФ викрали його у 2012 році в Україні, де він мав намір просити притулку, а потім привезли в Росію, де його заарештували і судили. Він вийшов з колонії в 2017 році, відбувши термін у 4,5 роки.

У державній міграційній службі України заявляли, що він не просив притулку.

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