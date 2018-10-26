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Украина должна выплатить в IV квартале 4,8 млрд долларов по внешнему долгу, - НБУ

Новости » Финансы    26.10.2018 - 14:11
Фото: НБУ (РБК-Украина)
Фото: НБУ (РБК-Украина)

В сумму входят как выплаты государства, так и платежи предприятий и банков

Национальный банк начинает ежеквартальную публикацию информации о плановых платежах по внешнему долгу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пре-службу НБУ.

Согласно опубликованным данным, в IV квартале общие платежи должны составить 4,8 млрд долларов.

Статистические данные Календаря плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами отражают будущие платежи резидентов нерезидентам Украины в иностранной валюте по погашению основной суммы задолженности и ее обслуживания. Они охватывают все секторы экономики - сектор общего государственного управления (правительство), Национальный банк Украины, депозитные корпорации (банки), другие сектора (реальный сектор экономики), а также платежи за межфирменный долг.

В то же Время данные календаря не включают будущие платежи по определенным обязательствам: торговым кредитам, просроченной задолженности, кредитам овернайт, ОВГЗ в собственности нерезидентов.

Украина должна выплатить в IV квартале 4,8 млрд долларов по внешнему долгу, - НБУ

Напомним, что валовой внешний долг Украины на конец II квартала 2018 года сократился в сравнении с прошлым кварталом на 1,398 млрд долларов - с 115,149 млрд долларов до 113,751 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).

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