Україна повинна виплатити у IV кварталі 4,8 млрд доларів за зовнішнім боргом, - НБУ

Фото: НБУ (РБК-Україна)

До суми входять як виплати держави, так і платежі підприємств і банків

Національний банк розпочинає щоквартальну публікацію інформації про планові платежі за зовнішнім боргом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пре-службу НБУ.

Згідно з опублікованими даними, у IV кварталі загальні платежі повинні скласти 4,8 млрд доларів.

Статистичні дані Календарю планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами відображають майбутні платежі резидентів України нерезидентам в іноземній валюті з погашення основної суми заборгованості та з її обслуговування. Вони охоплюють усі сектори економіки - сектор загального державного управління (уряд), Національний банк України, депозитні корпорації (банки), інші сектори (реальний сектор економіки), а також платежі за міжфірмовим боргом.

Водночас дані календаря не включають майбутні платежі за певними зобов’язаннями: торговими кредитами, простроченою заборгованістю, кредитами овернайт, ОВДП у власності нерезидентів.

Нагадаємо, що валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2018 року скоротився у порівняні з минулим кварталом на 1,398 млрд доларів - з 115,149 млрд доларів до 113,751 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).