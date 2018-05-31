Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, - глава НБУ

Смолий подчеркнул важность независимости центробанка

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий считает, что Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, а НБУ должен оставаться независимым. Об этом он сообщил, открывая ежегодную исследовательскую конференцию в Киеве, передает пресс-служба центрального банка.

"Взвешенная и скоординирована с центральным банком фискальная политика только повышает эффективность монетарной политики - при условии независимости центробанка. И наоборот, разнонаправленная и нескоординированная политика правительства и центробанка создает угрозы для экономики. Особенно если ей присуще фискальное доминирование", - отметил Смолий.

Он напомним, что три года назад фискальному доминированию в Украине был положен конец.

"Национальный банк получил настоящую институциональную независимость и обновленный мандат. Именно с этого времени политика Нацбанка официально направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому развитию Украины", - сообщил глава НБУ.

По словам Смолия, сейчас созданы предпосылки для ухода от фискального доминирования и реализации режима инфляционного таргетирования.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении доверия украинцев к банковской системе.