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Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, - глава НБУ

НовостиФинансы    31.05.2018 - 11:15
Фото: Яков Смолий (НБУ)
Фото: Яков Смолий (НБУ)

Смолий подчеркнул важность независимости центробанка

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий считает, что Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, а НБУ должен оставаться независимым. Об этом он сообщил, открывая ежегодную исследовательскую конференцию в Киеве, передает пресс-служба центрального банка.

"Взвешенная и скоординирована с центральным банком фискальная политика только повышает эффективность монетарной политики - при условии независимости центробанка. И наоборот, разнонаправленная и нескоординированная политика правительства и центробанка создает угрозы для экономики. Особенно если ей присуще фискальное доминирование", - отметил Смолий.

Он напомним, что три года назад фискальному доминированию в Украине был положен конец.

"Национальный банк получил настоящую институциональную независимость и обновленный мандат. Именно с этого времени политика Нацбанка официально направлена на обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому развитию Украины", - сообщил глава НБУ.

По словам Смолия, сейчас созданы предпосылки для ухода от фискального доминирования и реализации режима инфляционного таргетирования.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о возобновлении доверия украинцев к банковской системе.

НБУ пока не намерен менять прогнозы по получению Украиной очередного транша от МВФ Ситуация на валютном рынке Украины остается благоприятной, - Смолий
Теги публикации: Национальный банк Украины, независимость, монетарная политика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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