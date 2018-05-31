Україна не повинна повертатися до режиму фіскального домінування, - глава НБУ

Смолій підкреслив важливість незалежності центробанку

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій вважає, що Україна не повинна повертатися до режиму фіскального домінування, а НБУ повинен залишатися незалежним. Про це він повідомив, відкриваючи щорічну дослідницьку конференцію в Києві, передає прес-служба центрального банку.

"Зважена і скоординована з центральним банком фіскальна політика тільки підвищує ефективність монетарної політики - за умови незалежності центробанку. І навпаки, різноспрямована та нескоординована політика уряду і центробанку створює загрози для економіки. Особливо якщо їй притаманне фіскальне домінування", - зазначив Смолій.

Він нагадав, що три роки тому фіскальному домінуванню в Україні був покладений кінець.

"Національний банк отримав справжню інституційну незалежність і оновлений мандат. Саме з цього часу політика Нацбанку офіційно спрямована на забезпечення цінової і фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України", - повідомив глава НБУ.

За словами Смолія, зараз створені передумови для ухилення від фіскального домінування і реалізації режиму інфляційного таргетування.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив про відновлення довіри українців до банківської системи.