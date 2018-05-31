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Україна не повинна повертатися до режиму фіскального домінування, - глава НБУ

НовиниФінанси    31.05.2018 - 11:15
Фото: Яків Смолій (НБУ)
Фото: Яків Смолій (НБУ)

Смолій підкреслив важливість незалежності центробанку

Голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій вважає, що Україна не повинна повертатися до режиму фіскального домінування, а НБУ повинен залишатися незалежним. Про це він повідомив, відкриваючи щорічну дослідницьку конференцію в Києві, передає прес-служба центрального банку.

"Зважена і скоординована з центральним банком фіскальна політика тільки підвищує ефективність монетарної політики - за умови незалежності центробанку. І навпаки, різноспрямована та нескоординована політика уряду і центробанку створює загрози для економіки. Особливо якщо їй притаманне фіскальне домінування", - зазначив Смолій.

Він нагадав, що три роки тому фіскальному домінуванню в Україні був покладений кінець.

"Національний банк отримав справжню інституційну незалежність і оновлений мандат. Саме з цього часу політика Нацбанку офіційно спрямована на забезпечення цінової і фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України", - повідомив глава НБУ.

За словами Смолія, зараз створені передумови для ухилення від фіскального домінування і реалізації режиму інфляційного таргетування.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив про відновлення довіри українців до банківської системи.

НБУ поки не має наміру змінювати прогнози щодо отримання Україною чергового траншу від МВФ Ситуація на валютному ринку України залишається сприятливою, - Смолій
Теги публікації: Національний банк України, независимость, монетарная политика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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