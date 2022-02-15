Украина должна учиться пропаганде и отстаиванию национальных интересов, - Дунда

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа"), комментируя информационную кампанию по поводу возможного вторжения России, заявил, что Украина должна учиться у западных стран пропаганде и отстаиванию своих национальных эгоистичных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире " 4 канала ".

"Мы должны точно так же этому учиться и пропагандировать свои национальные интересы. Быть чуть более эгоистичными, чем мы были. И заботится, в первую очередь, о себе, не думая, что об этом скажут на Западе или в России", - сказал Дунда.

По словам нардепа, США и Великобритания с помощью развернутой информационной кампании успешно решают свои национальные вопросы по возвращению влияния на европейскую политику и Украине надо вынести из этого урок для себя.

"Нам следует учиться пропаганде именно у них", - отметил он.

Дунда добавил, что Россия точно так же, через информационную повестку "русского мира" пытается вернуть свое влияние на постсоветстком пространстве.

Нардеп напомнил, что в Верховной раде уже почти год как зарегистрирован его законопроект о запрет пропаганды идеологии "русского мира".

"Этот законопроект уже давно надо было проголосовать в Верховной раде", - сказал Дунда.

По его мнению, принятие этого законопроекта поможет снизить риски вторжения России или купировать ее информационное влияние в текущей "гибридной" войне.