ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина должна учиться пропаганде и отстаиванию национальных интересов, - Дунда

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 13:14
Украина должна учиться пропаганде и отстаиванию национальных интересов, - Дунда Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа"), комментируя информационную кампанию по поводу возможного вторжения России, заявил, что Украина должна учиться у западных стран пропаганде и отстаиванию своих национальных эгоистичных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире "4 канала".

"Мы должны точно так же этому учиться и пропагандировать свои национальные интересы. Быть чуть более эгоистичными, чем мы были. И заботится, в первую очередь, о себе, не думая, что об этом скажут на Западе или в России", - сказал Дунда.

По словам нардепа, США и Великобритания с помощью развернутой информационной кампании успешно решают свои национальные вопросы по возвращению влияния на европейскую политику и Украине надо вынести из этого урок для себя.

"Нам следует учиться пропаганде именно у них", - отметил он.

Дунда добавил, что Россия точно так же, через информационную повестку "русского мира" пытается вернуть свое влияние на постсоветстком пространстве.

Нардеп напомнил, что в Верховной раде уже почти год как зарегистрирован его законопроект о запрет пропаганды идеологии "русского мира".

"Этот законопроект уже давно надо было проголосовать в Верховной раде", - сказал Дунда.

По его мнению, принятие этого законопроекта поможет снизить риски вторжения России или купировать ее информационное влияние в текущей "гибридной" войне.

Ранее народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") заявлял, что Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы должны открыть производство по факту заключения минских соглашений в 2015 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Дунда
NEWS
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
"Нам удалось сдержать Россию": Кулеба об угрозе вторжения РФ в Украину
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится