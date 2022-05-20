Украина должна прекратить вести любой бизнес в России и Беларуси, - эксперт

По его словам, деятельность таких компаний должна жестко контролироваться Службой безопасности Украины.

"Украина должна прекратить вести любой бизнес в России и Беларуси по крайней мере на время войны. На время войны это, бесспорно, недопустимо. Представить себе торговлю во время Второй мировой войны между, например, Германией и Британией, вряд ли можно себе представить", - заявил он.

Не все европейские компании в первые дни войны прекратили бизнес в России и Беларуси, однако под давлением общественности постепенно выходили с рынков.

"Здесь важно, чтобы мы дожимали наших бизнесменов к осознанию, что это вопрос не только в том, в какой мере это работает на врага или нет, а что это просто аморально, когда вы живете в стране, которая вынуждена вести войну, защищаясь от врага, и при этом вы сознательно, прячась, бесспорно, потому что открыто это не делаете, а прячась продолжаете вести те или иные операции со страной-врагом", - подчеркнул Кушнирук.

Напомним, букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Беларуси. Это подтверждают баннеры компании в Минске, а также новости о жеребьевке третьего раунда Паріматч-Кубок Беларуси, анонсированные 18 мая.

Ранее в компании заявили, что отозвали франшизу в России, однако после незначительного ребрендинга компания продолжает работу.

В официальном сообщении компании о ребрендинге подчеркнули, что действующие контракты продолжат выполняться в рамках согласованных опций.

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