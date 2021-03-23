Украина должна понять, когда станет членом НАТО в ближайшие три года, - Стефанишина

Украина в ближайшие три года должна понять, когда сможет стать членом НАТО. Сейчас Киев готов получить План действий относительно членства в Альянсе.

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что решение о получении Украиной Плана действий о членстве в НАТО в ближайшее время.

"Считаю, что за эти 3 года мы должны понимать, как минимум, когда Украина будет членом НАТО... Сегодня НАТО формирует стратегию на следующие 10 лет, и я уверена, страны Альянса дадут ответ на вопрос, когда же Украина будет в НАТО", - отметила вице-премьер.