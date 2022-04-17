UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина должна получить то оружие, которое ей нужно в войне с РФ, - глава Еврокомиссии

Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не делает различий между легким и тяжелым вооружениями. По ее словам, Украина должна получить то, что ей необходимо для защиты от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Еврокомиссии изданию Bild.

"Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты и с чем она может справиться", - сказала Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, поддерживает ли она поставки тяжелых вооружений украинским военным.

Глава Еврокомиссии добавила, что страны ЕС выделят 1,5 млрд евро на закупку вооружений для Украины. При этом, уточнила она, многие государства осуществляют дополнительные поставки.

Напомним, ранее Офис президента Украины раскритиковал Европу за поставки вооружений. Там отметили, что европейцы дают не то, о чем их просят.

Отметим, США намерены ускорить доставку Украине боеприпасов из-за угрозы российского наступления на востоке страны.

Украина противостоит российскому вторжению 53-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВойна в Украине