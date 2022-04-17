Украина должна получить то оружие, которое ей нужно в войне с РФ, - глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не делает различий между легким и тяжелым вооружениями. По ее словам, Украина должна получить то, что ей необходимо для защиты от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Еврокомиссии изданию Bild.