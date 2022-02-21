Украина должна настаивать на миротворческой миссии ООН на Донбассе, - Порошенко

"Саммит Украины и США, наших союзников с одной стороны, России с другой стороны, о котором мы услышали вчера, безусловно это важное событие. Которое, во-первых, оставляет нам надежду на дипломатическое урегулирование российской угрозы, к чему стремятся все украинцы и весь мир. С другой стороны дает нам определенное время для того, чтобы мы лучше подготовились к любому сценарию. И относительно саммита - я не хочу обнародовать, но я передам президенту наши развернутые предложения", - сообщил Порошенко.

Политик уверен, что первое, что необходимо сделать для того, чтобы снять напряжение - это поднять на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса "голубых шлемов" ООН.

"В этом смысле очень обнадеживающим является заявление китайского министра иностранных дел в Мюнхене о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Постоянный член Совбеза одновременно является подписантом Будапештского меморандума, - напомнил пятый президент. - Мы глубоко в свое время проработали вопрос о миротворцах. Я настаиваю на поддержке этого Соединенными Штатами, Францией и Германией. Мы получили заверение, что Китай точно не воспользуется правом вето. И Россия должна быть поставлена ​​в условия, когда у нее не будет иного выхода, как проголосовать за эту позицию".

Порошенко подчеркнул, то же самое касается и возвращения к Дорожной карте Минских договоренностей, предусматривающей принцип "security first" - во-первых безопасность.

"Есть российский нарратив с так называемой "формулой Штайнмайера" и искажением, которое точно способствует потере части суверенитета Украины. Ни в коем случае мы не можем пойти на условия России и дать себя обмануть, - считает Петр Порошенко. - Есть четко установленный приоритет: система безопасности в Европе может держаться только на старой, проверенной временем основе - НАТО с включением в блок Украины. Это лучше любого ядерного оружия".

Также Порошенко призвал проголосовать за изменения в бюджет (6542) и выделить на нужды ВСУ и территориальной обороны 50 млрд грн.

"Я требую и настаиваю во вторник поставить законопроект, который был внесен пять недель назад. Мы должны обеспечить армию. Чтобы мы доукомплектовали украинскую армию, которая укомплектована на 60%, нужно рассматривать наш законопроект, обеспечить резервы. Местные советы проголосовали за выделение средств. Пять недель вы не можете поставить этот вопрос на голосование. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо", - возмутился лидер партии "Европейская солидарность".