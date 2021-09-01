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Украина договорилась с США о сотрудничестве в космической сфере: что в соглашении

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 00:10
Украина договорилась с США о сотрудничестве в космической сфере: что в соглашении Фото: Украина и США договорились о сотрудничестве в космосе (flickr by Jason Betzner)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и США заключили меморандум о сотрудничестве Госкосмоса и Пентагона в сфере безопасности космических полетов. В документе говорится о заинтересованности Украины и США в расширении сотрудничества в космической сфере.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

О чем говорится в меморандуме

Документ создает механизмы для повышения безопасности космических полетов и обмена услугами и информацией. Это позволит создать условия для получения от Космического командования США информации и услуг.

Этот меморандум также предоставит возможность получать информацию о ситуации вокруг Земли, а также о количестве действующих космических аппаратов, находящихся на орбите.

Украина также сможет идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их полет, исследовать их функциональные возможности, а также совершенствовать характеристики собственных аппаратов, основываясь полученными данными.

Документ создаст условия для получения конкретной системной информации в
сфере космической ситуационной осведомленности для должностных лиц и специалистов государственных органов и армии, Госкосмоса, научных и других работников.

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