Україна домовилася з США про співпрацю у космічній сфері: що в угоді

Україна та США уклали меморандум про співпрацю Держкосмосу та Пентагону у сфері безпеки космічних польотів. У документі йдеться про зацікавленість України та США у розширенні співпраці в космічній сфері.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Міністерства оборони України .

Про що йдеться у меморандумі

Документ створює механізми для підвищення безпеки космічних польотів та обміну послугами та інформацією. Це дозволить Україні створити умови для отримання від Космічного командування США інформації та послуг.

Цей меморандум також надасть можливість отримувати інформацію про ситуацію довкола Землі, а також про кількість діючих космічних апаратів, які перебувають на орбіті.

Україна також зможе ідентифікувати діючі космічні апарати у всіх доступних відкритих ресурсах і моделювати їх політ, досліджувати їх функціональні можливості, а також удосконалювати характеристики власних апаратів на основі отриманих даних.

Документ створить умови для отримання конкретної системної інформації у

сфері космічної ситуаційної обізнаності для посадових осіб і фахівців державних органів та армії, Держкосмосу, наукових та інших працівників.