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Украина договорилась с Польшей о поставках топлива, - Свириденко

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 09:22
Украина договорилась с Польшей о поставках топлива, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Польша может выступить крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко после завершения польско-украинского энергетического форума.

"Нам удалось посадить за один стол представителей польского и украинского бизнеса, а также логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой. Это позволило найти практические решения для увеличения объема поставок в ближайшее время", - написала она.

В частности, по ее словам, во время форума речь шла о конкретных механизмах получения дополнительных объемов горючего от польских трейдеров, найдены технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов и получено подтверждение от одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей.

"Также для увеличения отгрузок синхронизировали графики работы нашей АО "Укрзализныци" и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме могут мгновенно решать проблемные вопросы", - отметила Свириденко.

Первая вице-премьер выразила надежду, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.

В правительстве рассчитывают, что смогут привлечь также нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов.

Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу.

Напомним, на днях Свириденко сообщила, что в ближайшие недели Украина и Канада завершат работу над расширением соглашения о зоне свободной торговли на услуги и инвестиции.

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Польша Юлия Свириденко
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