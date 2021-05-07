ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина договорилась о локализации производства швейцарских поездов

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 15:58
Украина договорилась о локализации производства швейцарских поездов Фото: поезда компании Stadler хотят собирать в Украине (railcolornews com)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" договорилась о локализации в Украине производства швейцарских поездов компании Stadler CIS AG. Сегодня заключили соответствующий меморандум.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что стороны заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава компании Stadler.

В соответствии с документом, стороны будут прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания рассмотрит возможность локализации производства в Украине.

Также сообщается, что ранее Stadler поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Такие поезда могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье восстановят евроколею, а в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу.

До этого сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Укрзализныця поезд производство
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена