Украина договорилась о локализации производства швейцарских поездов
"Укрзализныця" договорилась о локализации в Украине производства швейцарских поездов компании Stadler CIS AG. Сегодня заключили соответствующий меморандум.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.
Сообщается, что стороны заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава компании Stadler.
В соответствии с документом, стороны будут прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания рассмотрит возможность локализации производства в Украине.
Также сообщается, что ранее Stadler поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Такие поезда могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье восстановят евроколею, а в Ужгороде будет пересадка на поезда в Европу.
До этого сообщалось, что южнокорейская компания Hyundai готова поставить Украине 10 поездов для скоростной железной дороги.