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Украина денонсировала еще два соглашения с Россией и Беларусью

Фото: Украина денонсировала еще два соглашения с Россией и Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации. Кроме того денонсировано соглашение с Беларусью о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 апреля 2022 г. № 392.

"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 14 марта 1994 г. в г. Москве.

Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 16 июня 1994 г. в г. Гомеле", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел поручается в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации и правительство Республики Беларусь о прекращении действия соглашений.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины