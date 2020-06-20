ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина через суд собирается вернуть крымские архивы

Новости » Политика     20.06.2020 - 11:59
Украина через суд собирается вернуть крымские архивы
Фото: архив (Pexels)

Сейчас процесс на этапе консультаций

Государственная архивная служба Украины собирается через суд вернуть крымские архивы, которые были утрачены после аннексии полуострова Россией в 2014 году. Сейчас процесс на этапе консультаций.

Об этом глава Укргосархива Анатолий Хромов сообщил в эфире "Радио Крым.Реалии".

По его словам, сейчас ведомство проводит консультации с Министерством юстиции по подаче судебных исков к России.

"Национальные архивные фонды в Крыму, которые согласно законодательству принадлежат украинскому народу, фактически украденные страной-оккупантом... Мы рассматриваем возможность даже с помощью судебных исков добиваться возвращения культурных ценностей Украины. Будем консультироваться с Министерством юстиции по этому вопросу", - сказал Хромов.

Он добавил, что Укргосархив также проводит инвентаризацию утраченных фондов и пытается очертить эту проблему.

"Государственная архивная служба подала информацию в Международный совет архивов, чтобы на интерактивной карте государственные архивы Крыма и Севастополя значились как украинские. Их статус свидетельствует, что они закрыты и находятся в оккупации", - отметил Хромов.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ обнародовала архивные документы КГБ о попытках крымских татар вернуться домой.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КрымархивСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь