Украина не будет вести переговоры с сепаратистами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после проведенной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его главной задачей является завершение войны и возвращение украинских аннексированных территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Франции в Twitter.

Зеленский заявил, что невозможно установить мир военным путем, потому что он будет иметь "слишком высокую цену в тысячи человеческих жизней".

"Единственный путь к миру - это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить. Я надеюсь, что нынешнее председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу", - заявил президент Украины.

Также он подчеркнул, что не готов к переговорам с сепаратистами.

"Мы не готовы к переговорам с сепаратистами, мы готовы действовать в Минском формате, мы готовы в Минском формате продолжать отношения и мы готовы прекратить огонь", - сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что во время Трехсторонней контактной группы 5 июня 2019 сообщали о готовности к прекращению огня и освобождения пленных, что это первоочередные вещи, которые должны состояться в ближайшее время.

"Я думаю, что мы восстановим "Минск", а затем обязательно вернемся к "нормандскому формату" с господином Макроном в ближайшее время, потому что я и народ Украины не можем ждать еще 5 лет, мы хотим завершить войну", - заявил Зеленский.

"Чтобы завершить войну этого должны хотеть обе стороны, а не только Украина, тем более, что война не где-то, на какой-то территория, а в Украине", - добавил президент Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате". В ближайшее время должна состояться встреча советников стран-участников для подготовки.