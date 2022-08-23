Украина не будет стабилизировать фронт, чтобы "успокоить" Россию, - Зеленский

В частности, он прокомментировал возможность завершения войны против России до зимы.

"Мой главный посыл, мы понимали намеки и сигналы, что нужно перейти к режиму прекращения огня и начать говорить с Российской Федерации. В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минска-3 не будет, или Минска-5, или Минска-7. Мы в эти игры играть не будем, мы так потеряли часть наших территорий", - отметил Зеленский.

По его словам, если сейчас остановиться, что Украина останется без Юга и несколько лет не будет иметь выхода к морю, а российские войска развернутся и пойдут на Николаев и Одессу.

"А потом еще раз захотят вернуться в нашу столицу. Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы только как-то успокоить Российскую Федерацию, этим заниматься наше государство не будет. Поэтому до зимы мы хотим много чего", - добавил президент.