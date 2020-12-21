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Украина будет соблюдать обязательства перед МВФ, - Шмыгаль

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 18:18
Украина будет соблюдать обязательства перед МВФ, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина продолжит соблюдать обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), несмотря на ситуацию в экономике. А принятый бюджет на 2021 год позволит обеспечить макроэкономическую стабильность.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на онлайн-встрече с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков-Голлар, передает правительственный портал.

По его словам, Украина движется в направлении продолжения всех реформ и не собирается сворачивать с этого пути.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию мы все равно будем придерживаться тех принципов и тех обязательств, которые мы достигли с нашими международными финансовыми партнерами, с МВФ в частности", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина приняла бюджет, который обеспечит макроэкономическую стабильность.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине, и от нее зависит предоставление очередного транша.

Кроме того, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины со своей стороны выполнил все условия, необходимые для получения очередного транша МВФ.

В то же время украинская сторона ждет, что транш будет перечислен в начале следующего года.

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Новости Украины Политика МВФДенис ШмыгальТранш

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