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Україна дотримуватиметься зобов'язань перед МВФ, - Шмигаль

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 18:18
Україна дотримуватиметься зобов'язань перед МВФ, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна продовжить виконувати зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), незважаючи на ситуацію в економіці. А прийнятий бюджет на 2021 рік дозволить забезпечити макроекономічну стабільність.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на онлайн-зустрічі з головою місії МВФ в Україні Іванною Владков-Голлар, передає урядовий портал.

За його словами, Україна рухається в напрямку продовження всіх реформ і не збирається звертати з цього шляху.

"Незважаючи на складну економічну ситуацію, ми все одно будемо дотримуватися тих принципів і тих зобов'язань, які ми досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема", - заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна ухвалила бюджет, який забезпечить макроекономічну стабільність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні, і від неї залежить надання чергового траншу.

Крім того, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України зі свого боку виконав усі умови, необхідні для отримання чергового траншу МВФ.

У той же час українська сторона чекає, що транш буде перераховано на початку наступного року.

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