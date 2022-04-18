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Украина будет следить за попытками России обойти запрет на вход в порты ЕС, - Ермак

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Украина, Понедельник 18 апреля 2022 09:59
Украина будет следить за попытками России обойти запрет на вход в порты ЕС, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей. Украина будет следить, не применяет ли Россия определенные исключения, чтобы обойти санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Как отметил Ермак, директива ЕС касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию рф после 24 февраля. В то же время есть определенные исключения - решение не будет распространяться на те корабли, что подали сигнал SOS (Mayday). Тогда они будут приниматься индивидуально.

"Мы будем отслеживать, как именно применяются такие исключения и не использует их в рф для обходных маневров против ограничений", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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