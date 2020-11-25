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Украина будет привлекать руководство России к ответственности через МУС

Киев, Среда 25 ноября 2020 16:54
Украина будет привлекать руководство России к ответственности через МУС
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена привлечь высшее руководство России к ответственности за оккупацию Крыма и войну на Донбассе через Международный уголовный суд (МУС). Коллаборантов предлагается судить в украинских судах.

Об этом в интервью zn.ua заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, Украина в этом вопросе решила идти своим путем.

"Высшее политическое и военное руководство РФ, причастное к совершению военных преступлений, мы предлагаем привлекать к ответственности в Международном уголовном суде, а действия его приспешников и исполнителей расследуем в Украине в рамках национального законодательства", - отметил Мамедов.

Он также уточнил, что игнорирование Россией международного права не освобождает от ответственности за преступления против Украины. А имплементация международного гуманитарного права в украинское законодательство позволит привлечь виновных к ответственности, где бы они не скрывались.

Напомним, ранее Мамедов допустил, что переходное правосудие для Донбасса и Крыма может быть разным.

Ранее также стало известно, что Украина осудила около 30 несовершеннолетних, которые воевали за боевиков на Донбассе.

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