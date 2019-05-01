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Украина будет поставлять Турции танковые ракеты

Новости » Промышленность    01.05.2019 - 11:02
Украина будет поставлять Турции танковые ракеты
Иллюстративное фото (facebook.com Spetstechnoexport)

Соответствующий контракт подписали с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu в рамках Международной оборонной выставки ИDEF2019 в Стамбуле

Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства ГП ГККБ ЛУЧ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  пресс-службу предприятия.

Соответствующий контракт подписали с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu в рамках Международной оборонной выставки ИDEF2019 в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK", - заявили в "Спецтехноэкспорте".

Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также - другие условия реализации договоренностей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в государственном предприятии "Спецтехноэкспорт" заявили, что в Украине создано электромагнитное оружие. Указано, что предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Кроме того, в конце 2018-го анонсировалось, что Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия. Так, отмечалось, что начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри".

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