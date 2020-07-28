Украина будет информировать ОБСЕ о случаях нарушения перемирия, - Костин

Обо всех случаях открытия огня со стороны боевиков Украина будет информировать как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров. В то же время, есть надежда, что перемирие будет соблюдено.

Об этом заявил Андрей Костин, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в эфире "Общественного радио".

Он заявил, что очередное перемирие на Донбассе должно отличаться от предыдущего, ведь для этих договоренностей были приложены "незаурядные усилия" со стороны украинской делегации и политических консультантов нормандской четверки.

"То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша заключается в том, чтобы, как правильно отметил руководитель Операции Объединенных Сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь в ответ и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - сказал Костин.

Он добавил, что обо всех случаях нарушения огня будут информировать ОБСЕ и международных партнеров, чтобы путем переговоров держать ситуацию под контролем.

Ранее Резников заявил, что из-за стрельбы по украинским военным на Донбассе после объявления перемирия должно быть проведено расследование.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня, при этом в первый день нового перемирия боевики дважды обстреливали позиции украинских военных.