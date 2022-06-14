Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности Европы, - Тимченко

"Я искренне убежден, что в будущем Украина будет играть значительную роль в энергетической безопасности ЕС и энергетическом ландшафте Европы", - сказал он.

Он также добавил, что для увеличения мощности "зеленой" генерации Украины до 30 ГВт необходимо привлечь около 40 млрд долларов инвестиций.

"Поэтому мы собственно строим бизнес-коалицию из энергетических компаний для таких инвестиций. Мы в поисках частного капитала, который будет поддержан государством и политическими гарантиями. Вот что сегодня нужно, и уже существует большой интерес со стороны частного бизнеса к инвестиции в строительство новой Украины", - подытожил Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине.

Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.