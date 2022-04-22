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Украина будет делать ставку на экспорт переработанной продукции, а не сырья, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Одним из ключевых принципов плана послевоенного восстановления экономики Украины является стимулирование переработки сырьевой продукции для экспорта. Речь идет прежде всего о тех отраслях, где Украина уже имеет конкурентное преимущество на мировых рынках: продовольствие и металлургию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко в колонке на УП.

"Переработанная продукция стоит вдвое-втрое больше, чем сырье. К тому же это дает прирост рабочих мест внутри страны", - сказала она.

Свириденко привела пример Канады, которая экспортирует примерно столько же продовольствия, как и Украина. Вместе с тем цена экспорта канадской агропродукции превышает украинскую в 2,5 раза. Такая колоссальная разница, по ее словам, обусловлена ​​тем, что Канада экспортирует в основном переработанную продукцию, а Украина - сырье.

"Кукуруза и пшеница - два основных украинских экспортных продукта", - сказала Свириденко, отметив, что кукурузу, например, можно перерабатывать на биоэтанол, спирт, крахмал и корм для животных, а из пшеницы изготавливать специализированные белки, используемые в косметической, фармацевтической отраслях и пищевой промышленности.

По словам вице-премьера, благодаря открытию рынка ЕС и строительству новых мощностей Украина будет перерабатывать в металл большинство руды собственной добычи.

"А металлы - на готовую продукцию. Так мы добьемся экономии на масштабе", - пояснила она.

Свириденко отметила, что тонна руды стоит 100-150 долларов, тонна металла - 500-1000 долларов, а готовое металлическое изделие - 1,5-2 тыс. долларов. Если из этих металлических изделий производить энергетические машины, то цена доходит до 15-20 тыс. долларов за тонну.

По словам вице-премьер-министра, план послевоенного восстановления Украины также будет включать получение полного доступа к рынкам стран G7 и ЕС, полную дерегуляцию бизнеса, обеспечение быстрой логистики из Украины в Европу и достижение энергетической независимости.

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Агропромышленный комплекс