ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина будет делать ставку на экспорт переработанной продукции, а не сырья, - Свириденко

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 12:24
Украина будет делать ставку на экспорт переработанной продукции, а не сырья, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Одним из ключевых принципов плана послевоенного восстановления экономики Украины является стимулирование переработки сырьевой продукции для экспорта. Речь идет прежде всего о тех отраслях, где Украина уже имеет конкурентное преимущество на мировых рынках: продовольствие и металлургию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко в колонке на УП.

"Переработанная продукция стоит вдвое-втрое больше, чем сырье. К тому же это дает прирост рабочих мест внутри страны", - сказала она.

Свириденко привела пример Канады, которая экспортирует примерно столько же продовольствия, как и Украина. Вместе с тем цена экспорта канадской агропродукции превышает украинскую в 2,5 раза. Такая колоссальная разница, по ее словам, обусловлена ​​тем, что Канада экспортирует в основном переработанную продукцию, а Украина - сырье.

"Кукуруза и пшеница - два основных украинских экспортных продукта", - сказала Свириденко, отметив, что кукурузу, например, можно перерабатывать на биоэтанол, спирт, крахмал и корм для животных, а из пшеницы изготавливать специализированные белки, используемые в косметической, фармацевтической отраслях и пищевой промышленности.

По словам вице-премьера, благодаря открытию рынка ЕС и строительству новых мощностей Украина будет перерабатывать в металл большинство руды собственной добычи.

"А металлы - на готовую продукцию. Так мы добьемся экономии на масштабе", - пояснила она.

Свириденко отметила, что тонна руды стоит 100-150 долларов, тонна металла - 500-1000 долларов, а готовое металлическое изделие - 1,5-2 тыс. долларов. Если из этих металлических изделий производить энергетические машины, то цена доходит до 15-20 тыс. долларов за тонну.

По словам вице-премьер-министра, план послевоенного восстановления Украины также будет включать получение полного доступа к рынкам стран G7 и ЕС, полную дерегуляцию бизнеса, обеспечение быстрой логистики из Украины в Европу и достижение энергетической независимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агропромышленный комплекс
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает