Украина и Британия провели военные тренировки в Черном море

Фото: военные тренировки (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию

Ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Украины провел военные тренировки в акватории Черного моря с кораблем Echo Королевского Военно-морского Флота Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

К тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. В частности, морской многоцелевой вертолет Ми-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок. Также вместе с кораблями отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

Все действия военные "отработали на отлично", говорится в сообщении.

Напомним, абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования сил специальных операций ВСУ отработали захват судов в открытом море. Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

Отметим, ранее страны НАТО и Украина с 5 по 13 апреля проводили совместные учения в Черном море "Морской щит 19".