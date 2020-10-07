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Украина и Британия договорились о сотрудничестве в оборонной отрасли

Автор: Дмитрий Левицкий

В рамках рабочего визита в Лондон министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли. Меморандум предусматривает финансирование Украины на почти 1,4 млрд евро.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

В пресс-службе президента пояснили, что подписанный меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах должен повысить эффективность и ускорить реализацию проектов в оборонной отрасли.

Подписание меморандума состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, выделенные Британией средства пойдут на развитие украинского флота.

Кроме того, ожидалось, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Британии будет объявлено о выделении гуманитарной помощи Украине на 5,5 млн евро.

Добавим, Украина и Великобритания договорились о разработке плана противодействия гибридной войне, которую ведет Российская Федерация. Договоренностей достигли во время встречи главы МВД Украины и советника премьера Британии.

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