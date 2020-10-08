Украина и Британия договорились о работе над облегчением визовых условий

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании подписали договор "о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве". Документом закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Документ придает стратегический характер и определяет основные направления развития украинско-британских отношений. Новый формат отношений будет реализовываться через два ключевых механизма - Диалог стратегического партнерства и Торговый комитет", - говорится в сообщении.

Соглашение подтверждает поддержку Британией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.

"Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Британия будет оставаться надежным партнером в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Соглашение уделяет отдельное подробное внимание дальнейшему развитию торговли и инвестиций. Украина и Британия договорились либерализовать условия торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Британии будет объявлено о выделении гуманитарной помощи Украине на 5,5 млн евро.

Кроме того, Украина и Великобритания договорились о разработке плана противодействия гибридной войне, которую ведет Россия. Договоренностей достигли во время встречи главы МВД Украины и советника премьера Британии.