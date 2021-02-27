Украина не боится реакции Путина на санкции против Медведчука, - Данилов

Он добавил, что украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.

"То, что делает этот господин (Путин – ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Среди решений СНБО также поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили наиболее интересные для украинцев вопросы.

В частности, попытались дать ответ на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандала с топменеджерами "ПриватБанка" и поговорили про санкционные списки в Украине.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.