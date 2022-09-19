Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам Африки

Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Голодающим странам Африки пришлют 50 тысяч тонн пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1040 .

Согласно постановлению, Министерство иностранных дел должно согласовать с Организацией Объединенных Наций вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

Предоставление гуманитарной помощи будет реализовываться за счет зерна, находящегося в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Компания получит из резервного фонда государственного бюджета 420 млн гривен для возмещения стоимости зерна.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре" , заявив, что 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила в рамках зернового соглашения, направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 млн. тонн агропродукции.

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