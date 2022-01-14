Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора для четырех стран

В Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Зеленского на пресс-конференции с Алиевым.

По его словам, нужно активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации.

"А также мы будем и в дальнейшем работать над рядом переспектив. Среди прочего это и создание транспортного коридора, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову", - сообщил Зеленский.