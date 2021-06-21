Украина - Австрия, старт плей-офф и другие матчи недели на Евро-2020

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Украина сыграет свой второй матч в Бухаресте. В заключительном туре группового этапа команда Андрея Шевченко встречается с Австрией. По факту, команды устроит ничья, поскольку Украина в этом случае останется на 2-й позиции и выйдет в плей-офф, а Австрия займет третью строчку и с нулевой разницей забитых и пропущенных (сейчас 3:3 у Австрии и 4:4 у Украины, Украина опережает Австрию за счет большего количества забитых голов) имеет хорошие шансы пролезть в плей-офф как одна из четырех лучших третьих команд.

Андрей Шевченко, разумеется, возмутился разговорам о том, что команды могут специально сыграть вничью которая выгодна всем. И заверил, что Украина, как и Австрия, будут играть на победу. С чем, конечно, не согласны букмекеры, которые еще после матчей второго тура в группе C снизили коэффициенты на ничью в матче Украина - Австрия с привычных 3.2-3.3 до 2.

Как бы там ни было, а в текущем формате в плей-офф Евро сложнее не попасть, чем попасть, ведь 16 из 24 сборных пройдут дальше.

Но не забываем и за другие группы, где интриг еще полно. Сразу после "украинской" группы развязка произойдет в группе России, которая при лучших раскладах, может пролететь мимо плей-офф Евро. Остроты добавляет и тот факт, что Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч в Копенгаген. Дания проиграла оба предыдущих матча, но еще может зацепиться за плей-офф и в понедельник им уже терять нечего.

В группе E может созреть сенсация самого большого масштаба. Испания разучилась забивать и теперь рискует пролететь мимо плей-офф, хотя и шансы на это не так велики. Но куда интереснее тот факт, что выиграть эту группу может сборная Швеции, у которой четыре очка после двух игр. Более того, швед

ы в теории могут ее выиграть с одним забитым голом, да еще и с пенальти. Максимально прагматично.

Очень остро все и в "группе смерти" с участием Франции, Германии, Португалии и Венгрии. Пока похоже, что именно Венгрия ожидаемо завершит выступления на групповом этапе, однако дистанция между первым и последним местом лишь три очка.

26 июня стартует плей-офф Евро-2020 с матчей 1/8 финала. В нем Украина потенциально может встретиться с Италией, которая уже выиграла свою группу и ждет соперника. Но точные расклады по плей-офф будут известны вечером 23 июня.

Самые интересные матчи недели 21-27 июня

Украина - Австрия. 21 июня, 19:00. Бухарест (Румыния). Трансляция - "Украина".

Дания - Россия. 21 июня, 22:00. Копенгаген (Дания). Трансляция - "Футбол 2", Oll.tv.

Чехия - Англия. 22 июня, 22:00. Лондон (Англия). Трансляция - "Украина".

Словакия - Испания. 23 июня, 19:00. Севилья (Испания). Трансляция - "Футбол 1", Oll.tv.

Португалия - Франция. 23 июня, 22:00. Будапешт (Венгрия). Трансляция - "Украина".