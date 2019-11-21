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Украина и Аргентина подписали протокол об увеличении срока безвиза

Новости » Политика     21.11.2019 - 15:32
Украина и Аргентина подписали протокол об увеличении срока безвиза
Фото: Вадим Пристайко и Елена Микусински (facebook.com/UkraineMFA)

Протоколом предусматривается увеличение срока пребывания в стране с 90 дней до 180.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Аргентины в Украине Елена Л. Т. Микусински подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Как сообщается, согласно подписанному протоколу, предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней).

Кроме того, во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинского-аргентинских отношений, отметив важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях, а также эффективное взаимодействие на полях международных организаций.

Напомним, Кабинет министров планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. В правительстве анонсировали, что в ближайшие пять лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы стране.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией о безвизовом режиме для украинцев. По его словам, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

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