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Украина арестовала еще 12 российских самолетов за полеты в Крым

Автор: РБК-Украина

Украинский суд заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым. Арест наложен на самолеты Boeing и Airbus.

Об этом в Facebook сообщила прокуратура АР Крым.

Сообщается, что самолеты арестованы за нарушение порядка въезда на оккупированную территорию через аэропорт Симферополя.

По данным СБУ, одна из российских компаний использовала 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для полетов на полуостров в нарушение норм международного и украинского законодательства.

Украина рассматривает такие полеты как действия, которые подрывают ее суверенитет, и как нарушение законодательства с последующей уголовной ответственностью авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Напомним, в общей сложности с начала российской агрессии Украина заочно арестовала свыше 200 российских самолетов. Также прокуратура автономии обратилась в Интерпол для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Также ранее стало известно, что Украина может ввести санкции против российских авиакомпаний за полеты в Крым.

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