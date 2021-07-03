Украина - Англия: онлайн трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Украина и Англия определят последнюю путевку в полуфинал Евро-2020. Украинцы до этого ни разу не играли в 1/2 финала больших турниров.

УКРАИНА - АНГЛИЯ 0:1

Конец первой половины. Минимальное преимущество у англичан. Нужно добавлять после перерыва.

+3 минуты добавили судьи к первому тайму.

43' - хочет Украина сравнять под конец первого тайма. Небольшой пожар устроили украинцы в штрафной англичан, которые не без труда вынесли мяч, но прямо на ногу Шапаренко, который с лету пробивал, но мяч прошел мимо.

42' - англичане уже и время потягивать начинают.

40' - ох, трещит украинская защита. Опять Стерлинг вывел Шоу на свободное пространство, тот прострелил на Санчеса, удар которого метров с 11-ти отбил Бущан. Правда, потом офсайд зафиксировали, видимо, у Шоу судьи.

37' - неплохую атаку организовали украинцы. Зинченко вывел Яремчука в штрафную, тот отпасовал на Зинченко, но удар того заблокировали.

35' - Кривцов из-за повреждения продолжить матч не может. Вместо центрального защитника выходит вингер Цыганков. Перестраивается Украина на 4-2-3-1. Ярмоленко отходит на правый фланг, Цыганков - на левом.

33' - ух, Бущан среагировал на мощнейший удар от Райса из-за пределов штрафной. Мяч нырнул в последнюю секунду перед нашим кипером. Жарко было у ворот украинцев.

28' - стандарт заработал Стерлинг на левом фланге неподалеку штрафной Украины. Кейна выиграл борьбу на втором этаже, но пробить нормально не смог.

Есть видео гола Кейна. Не самый приятный момент для украинцев, конечно, но стоит отметить и Стерлинга и Кейна.

24' - половина первого тайма позади. Пока Украина без особых шансов сравнять счет. Англичане играют очень прагматично и идти в атаку пока явно не собираются.

21' - вернулся Матвиенко, но заметно пока прихрамывает. Проблемы с голеностопом у него.

19' - лежит на поле Матвиенко. Показывает, что ему нужна помощь. Похоже неудачно оступился наш центрбэк. Надеемся, обойдется без замены

17' - Яремчук чуть не воспользовался обрезкой английских опорников, но его удар с пределов штрафной Пикфорд перевел на угловой. Подача ничем не завершилась.

12' - дошли украинцы до штрафной Англии. Ярмоленко у правой кромки поля пытался прострелить, но англичане мяч перехватили.

К слову, напомним, англичане еще не пропускали на этом Евро. Нужно украинцам ломать тенденцию

10' - после пропущенного гола украинцы играют больше с мячом, но практически все время на своей половине.

8' - штрафной с правого фланга для Украины заработал Караваев. Но англичане верховую борьбу после подачи в штрафную выиграли.

4' - а вот и первый заход в штрафную от англичан и гол. Стерлинг оторвался от Шапаренко, сместился с фланга к центру и разрезал передачей защиту украинцев, выведя Кейна на "свидание" с Бущаном. Форвард англичан шансом воспользовался, пробив с близкого расстояния в сетку. Нужно теперь отвечать и украинцам.

3' - пока с мячом англичане, но до штрафной украинцев не доходят.

Прозвучал стартовый свисток от Феликса Брыха. Первыми с центра разыграли украинцы.

Английский гимн уже прозвучал, теперь очередь главной песни Украины.

Команды уже на поле. Через несколько минут уже начнется этот поединок.

До старта матча остается полчаса. А пока можно ознакомиться со стартовыми составами сборных. Добавим, что у Украины не попал даже в заявку на матч с Англией Руслан Малиновский.

Украина: Бущан - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Филлипс - Санчо, Маунт - Стерлинг, Кейн