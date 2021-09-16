UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина активно обустраивает заграждения на границе с РФ

Автор: Мария Кучерявец

Госпогранслужба проводит усиленное обустройство на участке украинско-российской границы. Работы продолжаются в пределах Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Отмечено, что установление таких фортификационных элементов затрудняет действия противника в случае вооруженной агрессии.

Так, для обустройства в рамках взаимодействия привлечена специальная военная инженерная техника пограничного отряда и других органов охраны границы.

Кроме того, сотрудники ГПСУ активизировали работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

В практику также внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы, что базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.

Фото: Украина активно обустраивает заграждения на границе с РФ (dpsu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаГраница с РФ