Госпогранслужба проводит усиленное обустройство на участке украинско-российской границы. Работы продолжаются в пределах Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Отмечено, что установление таких фортификационных элементов затрудняет действия противника в случае вооруженной агрессии.

Так, для обустройства в рамках взаимодействия привлечена специальная военная инженерная техника пограничного отряда и других органов охраны границы.

Кроме того, сотрудники ГПСУ активизировали работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

В практику также внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы, что базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.

Фото: Украина активно обустраивает заграждения на границе с РФ (dpsu.gov.ua)