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Україна активно облаштовує загородження на кордоні з РФ

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Сумська область, Четвер 16 вересня 2021 15:48
Україна активно облаштовує загородження на кордоні з РФ Фото: Україна активно облаштовує загородження на кордоні з РФ (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Держприкордонслужба проводить посилене облаштування на ділянці українсько-російського кордону. Роботи тривають в межах Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Зазначено, що встановлення таких фортифікаційних елементів ускладнює дії противника у випадку збройної агресії.

Так, для облаштування в рамках взаємодії залучена спеціальна військова інженерна техніка прикордонного загону та інших органів охорони кордону.

Крім того, співробітники ДПСУ активізували роботу з інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які мають надаватися органам прикордонного відомства для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

В практику впроваджується комплексна модель охорони і захисту державного кордону. Інтегрована система базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.

Фото: Україна активно облаштовує загородження на кордоні з РФ (dpsu.gov.ua)

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