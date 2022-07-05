UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская делегация впервые приняла участие в параде ко Дню независимости в Вашингтоне

Фото: День независимости США (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Украинская делегация впервые приняла участие в параде в честь Дня независимости США, который проходил в Вашингтоне. Празднование в столице длится целый день и начинается с шествия по центральной улице города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В параде, организованном Национальной парковой службой США, приняли участие оркестры, военные подразделения, известные творческие коллективы. Украинская делегация несла впереди большой национальный флаг, а также банеры с благодарностью Соединенным Штатам за поддержку.

В параде приняли участие представители танцевального коллектива "Карпатия", детской организации "Пласт", команда посольства Украины в США и общественные организации, среди которых были представлены United Help Ukraine и US Ukraine Аctivists.

Празднования Дня независимости США в Вашингтоне завершает праздничный фейерверк на главной аллее столицы. Обычно фейерверк в столице приходят посмотреть более 700 000 человек.

Фото: украинская делегация на марше в Вашингтоне ("Голос Америки").

Ранее мы писали, как украинская дипломатия работает во время войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВашингтон