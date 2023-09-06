Новий етап проєкту Olympic Dreams розпочався в Братиславі за підтримки Посольства України та Мінспорту Словаччини

У столиці Словаччини, Братиславі, відбувся урочистий запуск чергового табору проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams. Тренування в безпечних умовах цього разу проведуть команди з гандболу, футболу та карате. Старт кемпу у дружній Словацькій Республіці відбувся за підтримки Посольства України в Словаччині в особі Надзвичайного і Повноважного Посла України Мирослава Кастрана та Міністерства освіти, молоді та спорту Словацької Республіки.

На фото зліва направо: Олександра Новікова, Карен Балаян, Анатолій Бойко, Мирослав Кастран, Петер Дедик, Ігор Малинський, Олександра Старкова

“Війна продовжується вже понад півтора року, всі сили держави спрямовані на те, щоб перемогти ворога. Але при цьому ми розуміємо, що ціла генерація молодих українських спортсменів втратила можливість системно тренуватися, щоб достойно представляти нашу країну на світових спортивних аренах. Наш обов’язок – підтримати їх у цей складний час й створити можливість хоча б тимчасово захиститись від постійних повітряних тривог та плідно потренуватися у безпечних для життя умовах”, – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України Мирослав Кастран.

На фото: Мирослав Кастран

В черговий раз суттєву підтримку команді Olympic Dreams також надало відділення Національного олімпійського комітету в Київській області. Завдяки цій співпраці, чергова група спортсменів отримала можливість тренуватися у безпечних умовах у дружній Словаччині.

“Відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області системно підтримує проєкт Olympic Dreams. Завдяки цій співпраці багато дітей Київщини, особливо з постраждалих районів – міст Гостомеля, Бучі та Ірпеня, отримали новий спортивний досвід за кордоном. Ми зі свого боку завжди готові сприяти розвитку цієї ініціативи, спрямованої на збереження олімпійського резерву України”, – підкреслив голова Київського обласного відділення НОК України Ігор Малинський.

Тренувальні табори за час існування проєкту вже відбулись на території Ізраїлю, Греції, Кіпру та Іспанії. Словаччина стала наступним кроком у цій системній роботі.

“Від початку повномасштабного вторгнення ми з командою Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” побачили, що олімпійський резерв країни опинився під загрозою. Багато дітей-спортсменів разом з батьками виїжджали і не повертались. Багатьом спортсменам, які лишались в Україні – просто не було де тренуватись. Тому ми почали системно працювати над розвитком проєкту Olympic Dreams і на сьогодні наші спортивні табори вже представлені у 5 країнах. Кожний такий кемп – значний вклад в майбутніх олімпійських чемпіонів України”, – зазначив підприємець, меценат та ідейний натхненник проєкту Olympic Dreams Анатолій Бойко.

На фото: Анатолій Бойко

Футболісти, гандболісти та каратисти протягом кількох тижнів використовуватимуть найкращу спортивну інфраструктуру сусідньої країни для покращення своїх навичок та підвищення професійного рівня. Це стало можливим завдяки підтримці Міністерства освіти, молоді та спорту Словацької Республіки.

“Наша країна щиро підтримує сусідню Україну від самого початку російської агресії. Тому, коли Посольство України та організатори проєкту Olympic Dreams звернулися до нас з ініціативою провести черговий свій кемп на території Словаччини, ми з радістю долучилися до цього процесу. Впевнені, що такий формат міжнародних спортивних таборів дозволить молодим українським спортсменам не “випасти” з процесу тренування, покращить їх професійну форму та позитивно вплине на їх психологічний стан. Також дякую словацьким національним федераціям та Національному центру спорту за допомогу українським спортсменам”, – підсумував Генеральний директор Спортивної секції Міністерства освіти, молоді та спорту Словацької Республіки Петер Дедик.

До заходу також долучились представники спортивних федерацій Словацької Республіки – Федерації гандболу Словаччини, Словацької футбольної асоціації та Словацького союзу з карате. Під час івенту команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” презентувала гостям ексклюзивні поштові марки з символікою проєкту Olympic Dreams, зроблені у колаборації з Укрпоштою, та передала до бібліотеки Посольства книжки українською та англійською мовами нового партнера фонду – видавництва #книголав.

Нагадаємо, що проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams реалізується Благодійним фондом «Майбутнє – дітям» вже понад півтора року. Формат проведення спортивних таборів за цей час було успішно реалізовано у 5 країнах: весною 2022 – в Ізраїлі, влітку 2022 в Греції, зимою та весною 2023 року – на території Республіки Кіпр, влітку 2023 – в Іспанії, восени 2023 – в Словаччині. Проєкт підтримали Міністерство молоді та спорту України, НОК України Київської області, Федерація дзюдо України, міська рада м. Ірпінь та низка посольств приймаючих країн.

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