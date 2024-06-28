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В "Укгргазвидобуванні" змінили керівника

Фото: Сергія Лагно (праворуч) (ugv.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Сергія Лагна тимчасово виконувачем обов’язки керівника АТ "Укргазвидобування". Він змінив на цій посаді Олега Толмачева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Лагно обіймав посаду головного інженера підприємства з січня 2023 року. Він має 20-річний досвід роботи. Він обіймав посади оператора з видобування нафти й газу, старшого інженера-технолога, начальника виробничо-диспетчерського відділу в ГПУ "Полтавагазвидобування".

На посаді головного інженера УГВ Лагно займався управлінням технічними підрозділами компанії, а саме напрямами диспетчеризації виробництва, метрології, наземної інфраструктури, автоматики та механіко-енергетичними підрозділами. З-поміж його обов’язків був і розвиток виробничих об’єктів видобутку, їхня реконструкція, підвищення надійності та технологічної безпеки функціонування.

Нагадаємо, Олег Толмачев очолював "Укргазвидобування" з січня 2023 року.

"Укргазвидобування" (УГВ) -  найбільша газовидобувна компанія в Україні, яка є частиною державної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Вона займається розвідкою, видобутком, переробкою та транспортуванням природного газу і газового конденсату. Основні видобувні регіони компанії знаходяться в східній і західній частинах України.

Україна за 2023 рік наростила видобуток газу на 0,9% до 18,7 млрд кубометрів. На "Укргазвидобування припало 13,9 млрд кубометрів, на "Укрнафту" - майже 1,1 млрд, решта 3,7 млрд - на приватні компанії.

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Укргазвидобування