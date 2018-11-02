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США ввели санкції проти Венесуели

США ввели нові санкції проти Венесуели, які охоплюють експорт золота з цієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Так, указом Трампа запроваджені нові санкції проти Венесуели.

"Усе майно уряду Мадуро, а також права на майно на території Сполучених Штатів, майно, яке в подальшому перебуватиме в США або яке перебуває, входить у володіння чи перебуваэ під контролем будь-якої особи в США – заблоковане та не може бути передане, компенсоване, експортоване чи реалізоване іншим чином", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обмеження стосуються запасів золота, а також інших секторів венесуельської економіки.

Повідомляється, що режим Мадуро та окремі особи, пов'язані з ним, причетні до "розкрадання багатств Венесуели у власних корупційних цілях".

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що влада США планує посилити тиск на Венесуелу через економічну і гуманітарну кризу в Боліваріанській республіці.

Як писало РБК-Україна, президент Венесуели Ніколас Мадуро пов'язаний з торгівлею наркотиками.